Воронежская чемпионка мира по боксу Татьяна Зражевская: «В бою боялась получить травму до четвертого раунда»

Татьяна Зражевская с поясом временной чемпионки WBA. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Новая временная чемпионка мира по версии WBC 28-летняя Татьяна Зражевская приехала в Воронеж после победы в Екатеринбурге. Напомним, 27 марта в титульном бое в весе 53,5 килограмма она победила мексиканку Эстреллу Вальверде. Гостья из Латинской Америки поймала на свою голову изрядное количество ударов, еле «дожила» до конца боя, но судьи единогласно признали победу воронежской спортсменки.

В родном Воронеже Татьяна Зражевская, кроме цветов, получила два необычных сюрприза. Во-первых, необычный кулончик в виде боксерских перчаток, сделанный своими руками, который преподнесла ей поклонница ее таланта.

- Большое спасибо, я их коллекционирую. Прямо сейчас надену, - просияла Татьяна. И вскоре на ее шее красовался подарок.

Татьяна добавила в свою коллекцию кулончик в виде боксерских перчаток. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Еще более актуальный, учитывая то, что Татьяне перед поединком пришлось сгонять два килограмма веса (что при ее «рабочих» всего 55-ти кг очень тяжело, пришлось даже пользоваться недешевыми услугами диетолога, бравшего за свою работу 100 тысяч рублей в месяц), преподнес молодой воронежский кулинар. Он приготовил торт, который украшала фигурка мини-Зражевской с надписью «Лучшая». В награду Татьяна даже дала подержать свой чемпионский пояс.

Татьяна теперь имеет полное право расслабиться и даже именной тортик поесть. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Молодой кулинар получил в награду чемпионский пояс во временное пользование. Фото: Юрий КОЗЛОВ

А потом Зражевская рассказала, как было нелегко его завоевать:

- Классно сработала вся команда. Нашли хороших спарринг-партнеров. Мой тренер Игорь Авакян «разложил» слабые стороны соперницы от и до. И я уверенно провела бой. Женский бокс в отличие от мужского, на мой взгляд, еще более упорный. Эстрелла классно держала удары, поэтому бой продлился все пять раундов. Возможно, мексиканцы еще и недооценили меня. Дескать, всего десять профессиональных поединков, неопытная я. А то, что у меня за плечами более 250 боев в любительском боксе, не учли. Мексиканцы вообще бьются грязновато, и Эстрелла не исключение. Думала, как бы травму не получить до окончания четвертого раунда. Иначе бой признали бы несостоявшимся, и вся подготовительная работа насмарку. К счастью, все обошлось. Ни на секунду старалась не расслабляться. А то в 2018 году пропустила удар в ухо. Лопнула барабанная перепонка, боль дикая, чувствую, что ничего не слышу. Еле довела бой до конца. Теперь обошлось без таких неприятных приключений.

Татьяна Зражевская показывает яркую лицевую часть пояса. Фото: Юрий КОЗЛОВ

А вот обратную его сторону мало кто видел. Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Татьяна говорила мексиканцам, что билась с сестрой Ивана Драго (монстроподобного русского из культового фильма про Рокки – Ред.), - добавила менеджер спортсменки Анастасия Рылькова. – Трудно сказать, поняли ли гости юмор. Они вообще такие очень веселые приехали, в первый раз в жизни снег увидели, а возвращались уже более грустные. Сейчас имя Татьяны в Латинской Америке на слуху. Мексиканцы вообще не любят раздавать свои пояса, а этот они сами сделали. Так что для постоянной чемпионки в этом весе Юлиханны Алехандры Луны дело принципа его вернуть. Но у нее контракт на бой в мае. А вот в июне возможна уже встреча в ринге с Татьяной.

Татьяна после победы полна амбициозных планов:

- Моя цель – объединить все пояса. Классно было бы сразиться с аргентинкой, у которой есть титул по версии IBF. Еще три пояса хочу завоевать, чтобы стать абсолютной чемпионкой.

- А на Олимпиаде не планируете выступать?

- Почему бы и нет? Правда, здесь много непонятного. Будет ли в принципе Олимпиада, пустят ли туда профессионалов… Если удастся там выступить, тоже буду ставить максимальную цель – стать олимпийской чемпионкой.

В разговор вступает тренер Зражевской Игорь Авакян:

- Мексиканка после боя с Таней признавалась, что для нее полной неожиданностью была скорость ударов соперницы. Говорила: «Не понимаю, как это она делает, не успеваю их увидеть». Вообще в легких весовых категориях сейчас не вижу спортсменок, которые Тане не по зубам. А я их много просматривал. Никто из них, скажем так, не напугал.

На вопрос, не собирается ли Татьяна попробовать себя в ММА, как это сейчас модно, Зражевская ответила, что здесь важен прежде всего денежный вопрос.

- Будет выгодно, задумаюсь над этим. Есть достойный опыт выступления в других видах спорта (Татьяна – победитель Кубка Европы в кикбоксинге – ред.).

- Не задумываетесь о семье, ребенке?

- Я – фанат бокса, еще не устала от соревнований. Во многих странах Европы в 30 лет карьера в боксе только начинается. А с личной жизнью у меня все в порядке.

- Хотели бы провести бой в Воронеже?

- Я открыта для предложений. Очень хочу выступить в родном городе, вообще с удовольствием выступаю в России, долго такой возможности не было, бои были за границей. Главное – организовать достойный бойцовский вечер и обеспечить шоу на самом высоком техническом уровне. В Екатеринбурге это сделать получилось. Кстати, и соперница внесла свой вклад. Вышла на ринг очень пафосно, танцевала. Я скромно так себя преподносила, в этом можно у нее поучиться. Зато победила!