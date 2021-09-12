Жена сорвавшегося со склона в Абхазии воронежца рассказала о его состоянии

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Супруга воронежца Сергея Пучкова, который 11 сентября ночью сорвался со смотровой площадки в городе Гагра в Абхазии, рассказала в соцсети о том, как произошел несчастный случай.

- Мы ехали по трассе и решили остановиться на смотровой площадке, полюбоваться видом. Муж с фонариком отошел на пару шагов от машины «по нужде» и упал в пропасть, - рассказала Катерина. - Даже днем на этом участке не понятно из-за растительности, где твердая поверхность, а где начинается бездна.

Заметив отсутствие молодого человека, попутчики начали его искать. А через 10 минут услышали слабый голос снизу: Сергей звал на помощь.

- С бетонного неогражденного выступа свесившись, я смогла различить его речь, - продолжает девушка. - В темноте было непонятно, где он и в каком состоянии, сам он сказал, что двигаться очень больно, лежит почти у воды на большом камне.

Прибывшие на вызов спасатели помогли достать молодого человека при помощи веревок сотрясение головного мозга, ушибы всего тела, перелом седалищной и лоновой костей.

Катерина хочет привезти супруга на лечение в Воронеж, но не знает, возможно ли это сделать в его состоянии. Девушка просит совета у врачей, специализирующихся на таких случаях. Связаться с Катериной можно через ее страницу «Вконтакте».