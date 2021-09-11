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Происшествия11 сентября 2021 20:03

Воронежец ночью сорвался со смотровой площадки в Абхазии

Мужчина скатился не менее 100 метров с обрыва к морю
Олег ИВАНОВ
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29-летний воронежец Сергей Пучков накануне поздно ночью сорвался со смотровой площадки в Гагре и кубарем скатился не менее 100 метров с обрыва к морю. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.

В дежурную часть сообщили о происшествии примерно в час ночи. Сотрудники Гагрского поисково-спасательного отряда на лодке переправили пострадавшего с труднодоступной части побережья к городскому пирсу и передали его медикам.

- С многочисленными травмами и повреждениями Пучков доставлен в Гагрскую районную больницу, - отметили в пресс-службе МЧС Абхазии.