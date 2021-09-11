Воронежец ночью сорвался со смотровой площадки в Абхазии

29-летний воронежец Сергей Пучков накануне поздно ночью сорвался со смотровой площадки в Гагре и кубарем скатился не менее 100 метров с обрыва к морю. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.

В дежурную часть сообщили о происшествии примерно в час ночи. Сотрудники Гагрского поисково-спасательного отряда на лодке переправили пострадавшего с труднодоступной части побережья к городскому пирсу и передали его медикам.

- С многочисленными травмами и повреждениями Пучков доставлен в Гагрскую районную больницу, - отметили в пресс-службе МЧС Абхазии.