В День города воронежцы смогут посетить бесплатный опен-эйр по парным танцам

12 сентября, в День города, на пирсе воронежского парка «Дельфин» состоится опен-эйр по парным танцам. С 18:00 начнет играть музыка для бачаты, кизомбы и сальсы. В 19:00 для любителей и знатоков начнется мастер-класс бачаты.

После праздничного салюта, который можно будет посмотреть также с пирса, гостей парка ждет жаркий опен-эйр, который будет наполнен ритмами опять же бачаты, сальсы, кизомбы! За звук будет отвечать DJ JaJa.

Напомни, 12 сентября Воронеж отметит 435-летие. Но в этом году из-за ситуации с коронавирусом День города пройдет по сокращенной программе. В этот раз на проспекте Революции не будет традиционных развлекательных площадок, но по Большой Дворянской можно будет просто гулять - движение от управления ЮВЖД до Кольцовского сквера на весь день перекроют.

Стоит отметить, что 10 сентября Центральный парк Воронежа превратился в научную лабораторию: аллеи зеленой зоны занял фестиваль ландшафтного искусства «Город-сад», который продлится как раз вплоть до 12 сентября.