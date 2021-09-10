День города в Воронеже: концерт на площади и салют

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

12 сентября Воронеж отметит 435-летие. Но в этом году из-за ситуации с коронавирусом День города пройдет по сокращенной программе.

В этот раз на проспекте Революции не будет традиционных развлекательных площадок, но по Большой Дворянской можно будет просто гулять - движение от управления ЮВЖД до Кольцовского сквера на весь день перекроют.

На площади Ленина с 10 утра можно будет посмотреть выставку декоративно-прикладного творчества и народных промыслов. В 13.00 на главной сцене у театра оперы и балета начнется концертная программа с участием ансамблей «Черноземочка», «Воронежские девчата», «Любо жить», Губернаторского эстрадно-духового оркестра, Воронежского русского народного хора имени Массалитинова.

В сквере имени Бунина пройдет квест «Научная поляна», у Никитинской библиотеки - книжный фестиваль, в Пушкинском сквере разместят рисунки учеников детских художественных школ. На площадке у «Агропрома» пройдет спортивная программа.

В Центральном парке можно посмотреть зеленые инсталляции фестиваля "Город-сад".

Завершится День города праздничным салютом с дамбы Чернавского моста в 21.00.

Все мероприятия будут проходить в соответствии с требованиями санитарной безопасности и антитеррористической защищенности. Пропускать на праздник будут через рамочные металлоискатели и турникеты.