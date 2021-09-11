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Общество11 сентября 2021 15:50

После салюта в честь Дня города из Воронежа можно будет уехать на пригородном поезде

Электричка отправится по маршруту в 23:20
Олег ИВАНОВ
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Чтобы все желающие смогли принять участие в праздновании Дня города и увидеть праздничный салют, для жителей пригорода Воронежа организовали специальный поезд. На нем можно будет добраться домой уже после окончания праздника.

ППК «Черноземье» по согласованию с администрацией Воронежской области 12 сентябрь 2021 года назначает пригородный поезд №6363 сообщением «Воронеж-1 – Графская». Он отправится со станции «Воронеж-1» в 23:20, а прибудет на станцию «Графская» в 00:18.

По пути электричка также будет останавливаться на минуту на станциях «Березовая Роща», «Отрожка», «Боровская», «Сомово», «Дубовка», «Шуберское», «Синицино», «Тресвятская», «Орлово», «Углянец».

12 сентября Воронеж отметит 435-летие. Но в этом году из-за ситуации с коронавирусом День города пройдет по сокращенной программе. К слову, за салют на праздник заплатили 2,18 миллиона рублей.