Сбер приготовил сюрпризы для воронежцев ко Дню города

Фото предоставлено Сбербанком

В честь этого события Сбер приготовил для жителей города праздничную программу, а также специальные скидки.

Все желающие смогут посетить праздничный интерактивный стенд Сбера, узнать много полезной информации или просто отдохнуть и сделать красивые фото. Площадка будет работать 12 сентября с 10:00 до 16:00 в Кольцовском сквере (напротив кафе Mestо).

Интерактивный стенд состоит из четырех уникальных зон. Первая – «Квартира», выстроенная прямо в сквере, где вы сможете окунутся в уютную атмосферу дома и протестировать продукт «СберПрайм+».

Вторая зона – «Школа юного банкира», где сотрудники Сбера проведут для детей уроки финансовой грамотности и мастер-классы. В третьей зоне будут представлены продукты экосистемы. Кроме того, вы сможете своими силами приготовить вкусный коктейль из свежих ингредиентов при помощи велошейкера – оригинальной конструкции велотренажера с закрепленным электрическим блендером на раме.

Четвертая зона – выставка произведений юных художников, участников благотворительного арт-проекта «Дети Солнца». В этой зоне вы сможете протестировать сервис «СберЗвук», отсканировать QR-код и перейти по нему на подкаст, в котором услышите интересную информацию о проекте.

Кроме того, в честь Дня города Сбер предлагает воспользоваться специальными условиями и скидками на самые популярные услуги и продукты дочерних компаний.

По промокоду VRN2021 воронежцы смогут получить:

- скидку 250 руб. на первый заказ в СберМаркете с 11 по 12 сентября; - скидку 500 руб. при первом заказе на сумму от 2500 руб. на сайте или в приложении СберМегаМаркет с 11 по 19 сентября; - скидку 25% на первый заказ в Delivery Club с 11 по 19 сентября; - 40% кешбэка на три первых поездки в Ситимобил с 11 сентября по 10 октября.

Денис Скребец, управляющий Воронежским отделением ПАО Сбербанк:

«Воронеж – очень тёплый, уютный и гостеприимный город, которому скоро исполнится 435 лет. Мы искренне поздравляем всех жителей столицы Черноземья с праздником. Желаем городу дальнейшего процветания и развития, а каждому воронежцу – крепкого здоровья и комфортной жизни. Надеемся, что способствовать этому будут в том числе сервисы экосистемы Сбера, которые помогают делать жизнь проще и экономить время.»