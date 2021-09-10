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Общество10 сентября 2021 9:10

Губернатор Воронежской области объяснил стабильно высокие цифры по заболеваниям коронавирусом

Александр Гусев полагает, что причина тому – возвращение наших земляков из отпусков
Юрий КОЗЛОВ
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Губернатор призвал участников заседания оперативного штаба активнее призывать людей делать прививки.

Губернатор призвал участников заседания оперативного штаба активнее призывать людей делать прививки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом губернатор Александр Гусев высказал свое мнение по поводу статистики по заболеваниям «ковидом», застывшей на достаточно высоких цифрах. По мнению главы области, эти данные объясняются тем, что в конце августа – начале сентября наши земляки вернулись в города после отпусков и вышли на работу.

Губернатор заявил, что мог быть и резкий рост заболеваний, и хорошо, что его нет. Александр Гусев призвал участников заседания активнее призывать людей делать прививки.

Напомним, по данным на 9 сентября коронавирусом заразились еще 464 жителя Воронежской области, при этом вылечились от опасной болезни 247 человек. Еще 21 нашего земляка «ковид» свел в могилу.