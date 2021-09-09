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Здоровье9 сентября 2021 13:57

За сутки от ковида в Воронежской области умер 21 человек

Положительные тесты получили 464 жителя региона
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото Ивана Макеева

Фото Ивана Макеева

Фото: из архива «КП»

За минувшие сутки, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, положительные тесты ПЦР получили 464 жителя Воронежской области. Общее количество заболевших в 9 сентября достигло 122 741 человек.

Выздоровели 247 жителей региона. Всего с начала эпидемии болезнь смогли одолеть 104 наших земляков.

К сожалению, по-прежнему достаточно высок ежедневный прирост смертельных случаев. На утро 9 сентября от болезни умер еще 21пациент. Теперь жертв болезни в Воронежской области 5 258.