За сутки от ковида в Воронежской области умер 21 человек

Фото Ивана Макеева Фото: из архива «КП»

За минувшие сутки, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, положительные тесты ПЦР получили 464 жителя Воронежской области. Общее количество заболевших в 9 сентября достигло 122 741 человек.

Выздоровели 247 жителей региона. Всего с начала эпидемии болезнь смогли одолеть 104 наших земляков.

К сожалению, по-прежнему достаточно высок ежедневный прирост смертельных случаев. На утро 9 сентября от болезни умер еще 21пациент. Теперь жертв болезни в Воронежской области 5 258.