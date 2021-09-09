Воронежские врачи рассказали, кто и с какими симптомами стал чаще болеть коронавирусом

Фото Юлии Пыхаловой Фото: из архива «КП»

По данным управления Роспотребнадзора по Воронежской области, в последнее время на 10% выросло число заболевших, у которых коронавирус протекает с симптомами ОРВИ.

Врачи также отметили, что в структуре заболеваемости за последнюю неделю на 19% выросло количество молодых жителей региона – в возрасте от 18 до 39 лет.

Из обнадеживающих фактов эксперты указывают снижение на 3% числа внебольничных пневмоний на амбулаторном этапе, а также на 6% - количества тяжелых форм пневмоний.

Напомним, за минувшие сутки заболели 464 воронежца.