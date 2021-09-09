Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье9 сентября 2021 14:17

Воронежские врачи рассказали, кто и с какими симптомами стал чаще болеть коронавирусом

Как изменилась картина эпидемии за неделю
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото Юлии Пыхаловой

Фото Юлии Пыхаловой

Фото: из архива «КП»

По данным управления Роспотребнадзора по Воронежской области, в последнее время на 10% выросло число заболевших, у которых коронавирус протекает с симптомами ОРВИ.

Врачи также отметили, что в структуре заболеваемости за последнюю неделю на 19% выросло количество молодых жителей региона – в возрасте от 18 до 39 лет.

Из обнадеживающих фактов эксперты указывают снижение на 3% числа внебольничных пневмоний на амбулаторном этапе, а также на 6% - количества тяжелых форм пневмоний.

Напомним, за минувшие сутки заболели 464 воронежца.