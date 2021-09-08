Воронежский «Буран» трижды вел в счете и все равно был разгромлен пермским «Молотом»

Шайба Ильи Захарчука стала для "Молота" победной, а вратаря "Бурана" Андрея Литвинова отправила на скамейку запасных. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Матч в Перми с местным «Молотом» для «Бурана» сначала шел неплохо. На девятой минуте Максим Казаков открыл счет. Хоккеисты «Молота» усилили давление. И на 14 минуте Александр Игошев забросил ответную шайбу.

В концовке первого периода и начале второго «Буран» снова играет лучше. «Ураганные» упустили несколько моментов, и все же на 24 минуте Андрей Демидов в большинстве вновь выводит свою команду вперед – 2:1. Но хозяева вновь взбодрились. И на 28 минуте Руслан Шайхулов делает счет 2:2. Но почти тут же Антон Вилков забросил третью шайбу «Бурана» в этой игре – 2:3. Как потом оказалось, и последнюю.

Дальше солировали пермяки. Подуставших воронежцев они крепко придавили к их воротам. И шайб долго ждать не пришлось. На 36 минуте Илья Чефанов сравнял счет – 3:3. Потом преимущество в два игрока издевательски реализовал Илья Захарчук. Он прокатился за воротами и спокойно завел шайбу в ближний угол – 3:4. Было это на 39 минуте. Зевнувший такой гол Андрей Литвинов на третий период уже не вышел. Его заменил Захар Виноградов.

Увы, и Захар не остался «сухим». На 48 минуте Григорий Глебов сделал преимущество «Молота» более весомым – 5:3. Потом «Буран» выстоял в формате 3 на 5. И уже после этого получил шестой гол в свои ворота – отличился Дмитрий Виноградов. Итог – 3:6. Разгром в поначалу хорошо складывающейся игре.

- - Хочу поздравить «Молот» с победой, с хорошей игрой, - сказал после матча главный тренер «Бурана» Михаил Бирюков. - Соперник нас переиграл во всех компонентах, был на порядок сильнее, свежее, мобильнее. По своей команде сказать нечего, даже не за что зацепиться. Счет на табло, все по делу. Будем двигаться дальше, смотреть, почему так получилось. Наверное, это худшая игра, которая была в нашем исполнении. Соперник от нас камня на камне не оставил.

Главный тренер «Молота» Альберт Логинов, понятное дело, испытывал прямо противоположные эмоции:

- Хорошо, что сегодня проявили характер. Проигрывали в счете три раза. Удалось сравнять и переломить ход игры. Было видно, что соперник сегодня был немного уставший, особенно во втором и третьем периоде. Мы много играли в атаке, но совершали ненужные ошибки. Не всё еще гладко в обороне у нас, будем над этим работать. Сегодня была живая лавка, ребята молодцы, что играли одной командой. Коллектив строится не за два месяца, все приходит через такие игры.

«Буран» с одним очком, добытым в предыдущем матче в Ижевске, опустился на 18 место. Следующий матч для «ураганных» будет последним в выездной серии. «Буран» сразится с «Торосом» из Нефтекамска, занимающим десятое место с двумя очками в активе. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.