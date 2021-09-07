Воронежский «Буран» завоевал первое очко в сезоне в матче с ижевской «Ижсталью»

Константин Рыжов забрасывает Андрею Литвинову решающий буллит. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Поздним вечером 6 сентября «Буран» завоевал на выезде в Ижевске свое первое очко в сезоне.

Матч с «Ижсталью» получился напряженным. Хозяева поля открыли счет уже на первой минуте – отличился Александр Беляев. «Буран» бросился отыгрываться, но «ураганным» долго это сделать не удавалось. И все же на 46 минуте Даниил Лобанов «распечатал» ворота ижевской команды.

«Буран» едва не вырвал победу, но вратарь «Ижстали» Савелий Кононов не дал воронежским хоккеистам это сделать. Овертайм также обошелся без голов. В серии буллитов из «ураганных» никто не смог пробить Кононова, а вот Андрей Литвинов оказался бессилен отразить бросок того же Беляева, а потом и Константина Рыжова.

Итог – 1:2, но «Буран» завоевал первое очко в сезоне. Воронежская команда перебралась на 12 место в ВХЛ.

Впереди у «Бурана» еще один выездной матч 8 сентября с пермским «Молотом». Игра начнется в 17.00 по московскому времени.