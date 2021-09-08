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Общество8 сентября 2021 18:43

В Воронежской области суд оштрафовал работавшего без перчаток директора «Пятерочки»

Руководитель признал вину, но на суд не явился
Олег ИВАНОВ
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В Воронежской области уже случались истории, когда посетителей, отказывавшихся по тем или иным причинам надевать маску в супермаркетах, в итоге штрафовали. Все-таки угроза распространения коронавируса - не шутка. Теперь же есть и обратный пример: директора магазина «Пятерочка» оштрафовали на 25 тысяч рублей за то, что он на рабочем месте был без средств индивидуальной защиты, а если говорить точнее - перчаток.

Об этой ситуации 8 августа сообщили в Роспотребнадзоре по Воронежской области. Супермаркет находится в Борисоглебске по адресу: Юго-Восточный мкр., д. 20. Сам инцидент произошел еще 3 июня около 15:00. Как именно разворачивались события в тот день в магазине, не сообщается, однако нам известен результат. Директору «Пятерочки» предъявили нарушение «действующих санитарных правил» (часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ). Борисоглебский городской суд признал его виновным.