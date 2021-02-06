Жителя Воронежской области оштрафовали на 1000 рублей за посещение магазина без маски

Павловский райсуд оштрафовал 35-летнего мужчину за нарушение коронавирусных ограничений.

В конце декабря 2020-го молодого человека поймали в магазине «Пятерочка» без маски, в то время как на территории Воронежской области из-за эпидобстановки по коронавирусу запрещено находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Суд оштрафовал жителя Павловска на 1 000 рублей.

Самым громким делом со штрафами за коронавирусные нарушения стало случай с воронежским лицеем №5: первоначально заведение оштрафовали на 200 тыс рублей, но на днях, после поданой лицеем апелляции, штраф уменьшили в два раза.