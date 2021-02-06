Воронежский лицей заплатит в два раза меньший штраф за коронавирусные нарушения

Воронежский облсуд снизил штраф за нарушения санитарно-эпидемиологических требований для лицея №5 (ул.Молодогвардейцев, 18) после поданной учебным учреждением апелляции. Первоначальную сумму штрафа уменьшили в два раза: лицею предстоит заплатить 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа.

Напомним, нарушения санэпиднорм в учебном заведении санитарные врачи обнаружили в октябре после жалоб родителей учеников, которые заболели коронавирусом. Проверка Роспотребнадзора выявила, что в лицее отсутствует журнал с результатами измерения температуры сотрудников, в туалете для мальчиков на втором этаже не проводили влажную уборку, инвентарь для уборки санузлов хранился не в специально отведенном месте, подоконник лестничного пролета на втором этаже был грязным, в двух кабинетах не было одноразовых стаканчиков у кулеров с водой. И в декабре Советский райсуд оштрафовал лицей на 200 тыс рублей. Тогда сумма штрафа за нарушение коронавирусных эпиднорм стала рекордной для региона. А руководство заведения сразу отметило, что не считает, что обнаруженные нарушения (которые к моменту суда были устранены) могли привести к распространению коронавируса.

- После поступления в адрес учреждения соответствующего постановления штраф будет оплачен за счет собственных средств лицея, - отметили в пресс-службе мэрии.