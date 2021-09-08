Экологи передали в полицию результаты исследования воды после масштабной коммунальной аварии в Россоши Воронежской области

Пробы были взяты в трех местах Фото: с сайта департамента природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области.

Результаты лабораторных исследований проб воды из реки Сухая Россошь направили в ОМВД России по Россошанскому району для приобщения к материалам уголовного дела. Об этом 8 сентября сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии.

23 августа на улице Максима Горького в Россоши случился коммунальный апокалипсис: без воды оставались более 300 многоквартирных домов, 19 социально значимых объектов, в том числе детские сады, и две больницы. Но что также важно воды канализации устремились в реки Сухая Россошь и Черная Калитва. Там случилась экологическая катастрофа, погибла рыба.

25 августа сотрудники департамента совместно со специалистами филиала ЦЛАТИ по Воронежской области выехали в Россошанский район. Экологи увидели, что из коллектора, проложенного под грунтовой дорогой, через канал шириной около 3 метров и ориентировочной длиной 80 метров, в реку Сухая Россошь производился сброс стоков с фекальным запахом.

Специалисты отобрали пробы поступающих стоков и природной воды в трех точках: непосредственно в месте сброса из коллектора, в 200 метрах выше по течению реки Сухая Россошь и в 200 метрах ниже по течению.

25 августа местная полиция по факту несанкционированного сброса загрязняющих веществ в реки Сухая Россошь и Черная Калитва возбудила уголовное дело (ч.1 ст. 250 УК РФ).

- Учитывая, что река Черная Калитва входит в перечень поверхностных водных объектов Воронежской области, находящихся в федеральной собственности и подлежащих государственному федеральному надзору за использованием и охраной водных объектов, ДПРиЭ ВО направил информацию о загрязнении реки Черная Калитва в Центрально-Черноземное межрегиональное Управление по надзору в сфере природопользования, а также в Верхнедонской отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству для проведения надзорных мероприятий по факту гибели водных биоресурсов в реках Сухая Россошь и Черная Калитва, - сообщили в департаменте.

К слову в самой Россоши только относительно недавно начали восстанавливать водопровод к частным домам после масштабной коммунальной аварии.