В Воронеже маршрутный автобус №27 столкнулся с кроссовером

Последствия ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

8 сентября примерно в 8:50 у дома №1 на улице Маршака произошла очередная авария с участием общественного транспорта. Маршрутный автобус №27 столкнулся с автомобилем «Киа Спортейдж».

За рулем автобуса был 26-летний воронежец. Иномаркой управлял 74-летний местный житель. Сотрудникам полиции предстоит еще установить все обстоятельства произошедшего.

Последствия ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

- В результате ДТП автобус и автомобиль получили механические повреждения. Пострадавших нет, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

Ранее воронежские следователи начали доследственную проверку в связи с аварией с участием маршрутного такси утром 6 сентября на улице Ворошилова. Напомним, кроме маршрутного микроавтобуса участниками ДТП стали еще несколько легковых машин.

Прокуратура в Воронеже также на днях нашла «легковоспламеняющиеся посторонние предметы» в маршрутных автобусах.