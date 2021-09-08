В Воронеже маршрутный автобус №27 столкнулся с кроссовером

Последствия ДТП
Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.
8 сентября примерно в 8:50 у дома №1 на улице Маршака произошла очередная авария с участием общественного транспорта. Маршрутный автобус №27 столкнулся с автомобилем «Киа Спортейдж».
За рулем автобуса был 26-летний воронежец. Иномаркой управлял 74-летний местный житель. Сотрудникам полиции предстоит еще установить все обстоятельства произошедшего.
Последствия ДТП
Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.
- В результате ДТП автобус и автомобиль получили механические повреждения. Пострадавших нет, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.
Ранее воронежские следователи начали доследственную проверку в связи с аварией с участием маршрутного такси утром 6 сентября на улице Ворошилова. Напомним, кроме маршрутного микроавтобуса участниками ДТП стали еще несколько легковых машин.
Прокуратура в Воронеже также на днях нашла «легковоспламеняющиеся посторонние предметы» в маршрутных автобусах.