В Воронеже водитель маршрутки устроил ДТП с 7 машинами: ранены две женщины

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 6 сентября, около 08.30 у дома № 22 по улице Ворошилова случилась авария, в которую попали сразу семь машин.

По данным полиции, 54-летний шофер маршрутного автобуса «Газель» №70М, ехавший со стороны улицы 20 лет Октября в направлении Космонавтов, врезался в двигавшуюся по той же части дороги «Ладу-Гранту», которой управлял 30-летний мужчина. Потом маршрутка выехала на встречную полосу. Там она врезалась в «Киа Пиканто», которым рулила 29-летняя женщина, и «Ладу-Ларгус» (водитель - 53-летний мужчина). «Ларгус» отбросило на три припаркованные машины: «Ниссан Жук», «Мазда» и «Рено Логан».

Пассажиры маршрутки, 21-летняя девушка и 58-летняя женщина получили травмы разной степени тяжести, их отвезли в больницу.

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские проводят проверку, в ходе которой продолжают выяснять все обстоятельства ДТП.