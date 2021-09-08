В Воронеже на 6 дней запретят въезд на парковку Центрального парка

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже началась подготовка к проведению ежегодного фестиваля ландшафтного мастерства «Город-Сад», который в этом году развернется на территории Центрального парка 10 сентября. Как сообщили в мэрии, в связи с подготовкой и проведением массового мероприятия, а также во избежание неблагоприятных ситуаций при монтаже и демонтаже конструкций, въезд на территорию парковки Воронежского центрального парка будет ограничен с 16.00 часов 08 сентября 2021 года до 08.00 часов 14 сентября 2021 года.

Организаторы фестиваля приносят извинения за временные неудобства.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в рамках фестиваля воронежцы смогут проверить свое здоровье, и даже сделать прививку от коронавируса.