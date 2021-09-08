Воронежцы могут бесплатно проверить здоровье на фестивале «Город-сад»

10 сентября в Воронежском центральном парке во время фестиваля «Город-сад» горожане смогут бесплатно пройти обследования и получить консультацию медиков. На территории парка будут с 10:30 работать несколько тематических шатров. Об акции «Профилактика — залог здоровья» сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

В шатре №1 всем желающим измерят артериальное давление, индекс массы тела, уровень холестерина, глюкозы крови. Там же можно будет пройти обследование с помощью кардиовизора (прибора, который диагностирует изменения в работе сердца). Медработники дадут участникам акции рекомендации по здоровому образу жизни, питанию и физической активности.

В шатре №2 организуют пункт бесплатной вакцинации от COVID-19. Без записи, по очереди горожане могут сделать укол первым компонентом вакцины «Спутник V». Но через три недели после первой инъекции нужно повторно прийти на вторую в поликлинику по месту жительства.

На сцене парка у пруда с 14:30 выступят Наталия Вожова, главный врач центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный внештатный специалист по медицинской профилактике и Наталья Гнеднева, врач центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Запланированы также выступления нутрициолога (специалиста по питанию) Екатерины Любимовой и психотерапевта Натальи Шестаковой.