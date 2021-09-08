На воронежской станции Сомово под колесами поезда снова погиб молодой человек

Обстоятельства трагедии выясняют следователи Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Во вторник, 8 сентября, на железнодорожных путях на станции Сомово в Воронеже обнаружили тело молодого человека с отрезанными ногами. По предварительным данным, погибшему 18 лет. Трагедия произошла накануне вечером. Молодой человек переходил рельсы в неположенном месте и попал под колеса поезда.

Следователи выясняют, какой именно поезд сбил пешехода и почему он не заметил приближения состава.

Напомним, 31 августа на этой же станции погиб другой пешеход. Он также пытался перейти дорогу перед составом.