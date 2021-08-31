На железнодорожной станции Сомово в Воронеже мужчину насмерть сбил поезд

31 августа примерно в 17:15 мужчина попал под поезд на железнодорожной станции Сомово в Воронеже. Медики, к сожалению, уже ничем не могли ему помочь. Мужчина скончался на месте происшествия. Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе Юго-Восточного ЛУ МВД на транспорте, личность погибшего устанавливается. На месте работают следователи.

Как сообщают местные жители в социальных сетях, молодой человек, вероятно, хотел перебежать железнодорожные пути в неположенном месте.

Ранее мы сообщали, что 20 августа около 22:00 двое мужчин попали под поезд на станции Масловка в Воронежской области. Они угодили под резервный локомотив.

Также еще недавно водитель «Лады Калины» выехал на рельсы прямо перед приближающимся товарняком. При том, что светофор и звуковая сигнализация предупреждали его о приближении поезда.