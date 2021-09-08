В Воронеже сгорела кухня в квартире жилого дома

Пожар потушили за считанные минуты. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В среду, 8 сентября, в Коминтерновском районе в доме № 65А по улице Транспортной случился пожар.

- О возгорании в однокомнатной квартире в дежурную часть сообщили в 9.10. На место ЧП выезжали восемь наших специалистов на двух пожарных машинах. Огонь потушили в 9.17. Пламя успело повредить мебель на площади 5 квадратных метров в кухне 3х3м. Пострадавших на пожаре не было, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

Напомним, утром 8 сентября произошло еще одно огненное ЧП – в доме № 259/10 по улице 45 Стрелковой дивизии. Там пожарная машина долго не могла проехать из-за припаркованных автомобилей. К счастью, в горевшей квартире не было людей, поэтому никто не пострадал.