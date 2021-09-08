В Воронеже из-за забитой парковки сотрудники МЧС не могли подъехать к горевшему дому

На балконе горевшей квартиры вылетело стекло. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Утром в среду, 8 сентября, загорелся дом № 259/10 на улице 45 Стрелковой дивизии в жилом комплексе «Цветной бульвар». Точнее, квартира на девятом этаже.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, звонок о пожаре поступил в дежурную часть в 7.01. Огонь удалось потушить в 7.25. Вроде бы достаточно быстро, но можно было сделать это еще более оперативно. Однако пожарной машине пришлось потратить время, чтобы найти возможность проехать среди припаркованных во дворе автомобилей.

Горевшая квартира была пустой, огонь дальше не распространился. Поэтом пострадавших на пожаре не было. Причину возгорания выясняют.