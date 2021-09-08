В Воронежской области начинают принимать заявления для голосования на дому

С 8 сентября начали работать участковые избирательные комиссии (УИК) в Воронежской области. В них избиратели могут, например, подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель». Также можно подать заявление о голосовании вне помещения для голосования - то есть на дому.

Заявления о голосовании на дому принимаются в УИК с 9 сентября до 14:00 19 сентября. Об этом сообщили в региональном Избиркоме.

К слову, также в УИК можно получить информацию о днях, времени и месте голосования, о порядке ознакомления со списком избирателей, о зарегистрированных кандидатах, политических партиях, зарегистрировавших списки кандидатов. Участковые избиркомы занимаются еще адресной доставкой приглашений и иных информационных материалов и контролем размещения агитационных материалов.

Ранее мы писали, что во время выборов, которые продлятся 17, 18 и 19 сентября, в Воронежской области на избирательных участках не отменили традиционную торговлю продуктами.