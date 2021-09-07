В Воронежской области на избирательных участках во время выборов будут торговать продуктами

Во время выборов, которые продлятся 17, 18 и 19 сентября, в Воронежской области на избирательных участках не отменили традиционную торговлю продуктами. Как правило, это часто бывает в населенных пунктах региона. Но за процессом торговли будут строго следить. Это следует из постановления регионального оперштаба по противодействию коронавирусу, опубликованного 7 сентября.

Главам муниципальных администраций поручили организовать контроль за предпринимателями, которые будут вести торговлю и следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при «реализации продуктов питания населению в промышленной упаковке».