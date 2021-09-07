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Общество7 сентября 2021 16:53

В центре Воронежа вернули старые цены за заезд на конечную у вокзала

В мэрии надеются, что теперь водители перестанут останавливаться прямо на дороге
Юрий КОЗЛОВ
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Возврат старых тарифов должен благоприятно повлиять на ситуацию на дороге возле вокзала.

Возврат старых тарифов должен благоприятно повлиять на ситуацию на дороге возле вокзала.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Конфликтная ситуация вокруг платы за заезд на конечную у железнодорожного вокзала Воронеж-1, похоже, разрешилась. Из-за повышения цены пребывания там маршруток многие водители в начале сентября начали останавливаться не возле тротуара, а едва ли не посреди дороги.

- Городским управлением транспорта был проведен инструктаж с перевозчиками о необходимости посадки и высадки пассажиров, а также стоянки только на предусмотренной для этого площадке. Также администрация направила обращение в адрес железнодорожников. В итоге руководители дирекции железнодорожных вокзалов приняли решение о возврате действовавших тарифов для въезда общественного транспорта, о чем стало известно из официального письма, поступившего во вторник, 7 сентября, - сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

Напомним, прежний тариф составлял 20 рублей, а новый, сейчас отмененный, равнялся 30 «целковым».