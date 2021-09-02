Из-за того, что конечную остановку у ж/д вокзала сделали платной для маршруток, воронежцам приходится садиться в транспорт на дороге

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Воронежцы пожаловались в соцсетях на проблемы с посадкой пассажиров маршруток на конечной у ж/д вокзала. Заходить в транспорт приходится буквально на проезжей части, поскольку автобусы перестали заезжать на площадку из-за того, что с водителей стали брать за это деньги.

- Жесть! И куда смотрит администрация города? Дожили! Железная дорога (Воронеж-1) не дает маршруткам 108а, 49б, 75 осуществлять безопасную посадку пассажиров в том месте, где на моей памяти еще останавливались троллейбусы 1, 2 и 3. За каждый заезд для посадки пассажиров водитель должен заплатить 30 рублей, а делает он это за день до 12 раз! Теперь посадка осуществляется практически на проезжей части. Посмотрите, что происходит днем и в час пик. В общем, все для людей! – такой эмоциональный отклик разместили в городском паблике «Мой и твой Воронеж».

В мэрии обещали решить проблему.

- Конечная остановка трех маршрутов была организована в зоне платной парковки в землеотводе железнодорожного вокзала, поскольку это было очень удобно для пассажиров прибывающих поездов и особенно электричек - людям с вещами не приходилось идти достаточно далеко до другой остановки. Для автобусов использование этой территории было бесплатным до вчерашнего дня. Однако это изменилось без какого-либо уведомления городского управления транспорта. Предприятия-перевозчики также не проинформировали муниципалитет о сложившейся ситуации. Управление транспорта будет вести переговоры с железнодорожниками по этой проблеме, потому что переносить конечную было бы нецелесообразно, поскольку это вызовет неудобства для пассажиров, - сообщили в мэрии Воронежа.