В Воронеже сгорела квартира

Огонь в однокомнатной квартире потушили за считанные минуты. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Вечером в понедельник, 6 сентября, загорелась однокомнатная квартира в доме на улице Генерала Лохматикова в Железнодорожном районе.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 18.34. На место ЧП выезжали семь человек на двух машинах. Огонь потушили в 18.45. К тому времени пламя уничтожило в комнате 4х3 метра мебель, бытовую технику и домашние вещи. Пострадавших на пожаре не было, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Напомним, ночью 2 сентября в селе Плясово-Снежково Новоусманского района загорелась гостиница. Двух человек пришлось эвакуировать в масках. Сгорели два холодильника, огонь также повредил пластиковую обшивку стен.