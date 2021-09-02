Под Воронежем с пожара в гостевом доме эвакуировали двух человек в масках

Пожар потушили через полчаса после сообщения о нем. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В четверг, 2 сентября, глубокой ночью загорелся дом в селе Плясово-Снежково Новоусманского района на улице Весенней.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 2.41. На место ЧП выехали восемь наших сотрудников на двух машинах, - рассказали в региональном ГУ МЧС. - Горела кухня 3х7 метров на первом этаже гостевого дома. Наши работники надели маски, защищающие от дыма, на двух человек, и вывели их из дома. Пожар потушили в 3.13. Огонь уничтожил два холодильника и повредил пластиковую обшивку стен на площади 9 квадратных метров. Причину пожара выясняют.