В Воронеже сгорел «КамАЗ»

Грузовик потушили через 14 минут после звонка о пожаре. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В понедельник, 6 сентября, в 23.00 на улице Димитрова Левобережного района загорелся «КамАЗ».

- На место ЧП выехали две пожарные машины с восемью нашими специалистами. Грузовик полностью потушили в 23.14. У него сильно повреждена кабина по всей площади. По предварительным данным, пострадавших на пожаре не было, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Напомним, 5 сентября в 20.53 на улице 45 Стрелковой дивизии Коминтерновского района загорелся «Daewoo Matiz». Сотрудники МЧС смогли только не допустить дальнейшего распространения огня, машина сгорела дотла.