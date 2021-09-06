В Воронеже сгорела иномарка

Горящий "Матис" сняли на видео. Фото: стоп-кадр с видео Дмитрия Титова. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Два пожара с серьезными последствиями случились вечером в воскресенье, 5 сентября, и утром в понедельник, 6 сентября, в Воронежской области.

5 сентября в 20.53 на улице 45 Стрелковой дивизии Коминтерновского района загорелся «Daewoo Matiz». На место ЧП выезжали восемь специалистов МЧС на двух пожарных машинах. С огнем справились в 21.02. К тому времени автомобиль, правда, уже сгорел полностью.

6 сентября в 5.11 вспыхнул жилой дом в селе Рогачевка Новоусманского района на улице Мира. Тушить его приехали три пожарные машины с десятью работниками МЧС на борту. Пламя ликвидировали в 5.32. Но дом 10х12м пришел в негодность: полностью сгорела кухня 2х4 м, бытовая техника, кухонный гарнитур. Понятное дело, и стены других комнат закопчены, так что запах не скоро выветрится.

На обоих пожарах пострадавших не было. Причины огненных ЧП выясняют.