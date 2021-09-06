Массовой аварией с участием маршрутки в Воронеже заинтересовались следователи

Фото ГУ МВД по Воронежской области

Воронежские следователи начали доследственную проверку в связи с аварией с участием маршрутного такси утром 6 сентября на улице Ворошилова. Напомним, кроме маршрутного микроавтобуса участниками ДТП стали еще несколько легковых машин.

По предварительным данным, 55-летний водитель маршрутного такси №70М допустил столкновение с движущимся впереди легковым автомобилем, после чего выехал на встречную полосу, где снес еще несколько машин.

В результате аварии пострадали две пассажирки автобуса: 57-летняя местная жительница и 21-летняя уроженка Тульской области. Их доставили в медицинское учреждение. Информация о степени тяжести причиненного вреда здоровью уточняется.

В рамках процессуальной проверки следователи СК опросят очевидцев ДТП, пассажиров и водителя автобуса, представителя компании-перевозчика. Кроме того назначена судебно-медицинская экспертиза и истребована документация у компании-перевозчика.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение - рассказал руководитель следственного отдела по Советскому району Воронежа регионального управления СК России Евгений Аверин.