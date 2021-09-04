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Общество4 сентября 2021 16:16

Из Воронежа в сторону Семилук дорогу сковала 3-километровая пробка

Власти области обещают решить проблему с мостом в Семилуки к новому году
Евгения ФРОЛОВА
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В субботу 4 сентября выезд из Воронежа в Семилуки вновь для автомобилистов стал сущим наказанием. Мост через реку дон парализован. Огромная пробка, судя по данным «Яндекса», растянулась на 3 км.

Напомним, в четверг во время прямого эфира глава департамента дорожной деятельности Максим Оськин ответил на вопрос воронежцев, когда по мосту, который ремонтируют вот уже три месяца, восстановится движение.

– Сейчас наша основная деятельность нацелена то, чтобы ускорить процесс дорожных работ. Планируется, что проезжая часть будет завершена до конца года, пояснил глава департамента.