Из Воронежа в сторону Семилук дорогу сковала 3-километровая пробка

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В субботу 4 сентября выезд из Воронежа в Семилуки вновь для автомобилистов стал сущим наказанием. Мост через реку дон парализован. Огромная пробка, судя по данным «Яндекса», растянулась на 3 км.

Напомним, в четверг во время прямого эфира глава департамента дорожной деятельности Максим Оськин ответил на вопрос воронежцев, когда по мосту, который ремонтируют вот уже три месяца, восстановится движение.

– Сейчас наша основная деятельность нацелена то, чтобы ускорить процесс дорожных работ. Планируется, что проезжая часть будет завершена до конца года, пояснил глава департамента.