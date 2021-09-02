Стоящий в пробках мост под Воронежем обещают полностью открыть до конца года

Подъезды к Семилукскому мосту с начала июня стали головной болью для воронежских водителей. Вопрос о том, когда будет полностью восстановлено движение, задали горожане сегодня, 2 сентября, во время прямого эфира руководителю областного департамента дорожной деятельности Максиму Оськину.

Почти три месяца на мосту из-за ремонта перекрыто движение по правой полосе. Автомобилисты часами ждут своей очереди проезда. Максим Оськин сообщил, что полностью его могут открыть раньше срока.

Глава дорожного департамента отметил, что понимает критику в адрес чиновников со стороны водителей, но решение о ремонте не было спонтанным. Водная артерия относится к речному Волго-Донскому бассейну. В стадии проектирования эксперты сделали заключение, что разрушения элементов моста находятся в критичном состоянии.

– Что касается критики по поводу понтонного моста, то мы посчитали это непроходным вариантом по нескольким причинам. Во-первых, понтон резко снизит скорость движения. На примере гремяченского понтона мы наблюдаем проблемы на этапах заезда и съезда автомобилей. А, во-вторых, развод понтонов может обесточить связь Воронежа с Семилуками. Когда происходит ледостав, понтоны вообще разведены. Сейчас наша основная деятельность нацелена то, чтобы ускорить процесс дорожных работ. Планируется, что проезжая часть будет завершена до конца года.