Стоящий в пробках мост под Воронежем обещают ремонтировать в две смены

Подъезды к Семилукскому мосту с 10 июня стали головной болью для воронежских водителей. И лучше ситуация не становится. Так, 23 июля пробка растянулась по меньшей мере на два километра, машины в ней двигались со скоростью не более 7 км/час.

Альтернатива проезду через Семилукский мост – объезд через село Новоживотинное Рамонского района или по Курской трассе. Но нужно делать большой крюк. Поэтому многие предпочитают ехать по обычному пути.

Водителей раздражает и то, что на месте ремонта они часто видят не более пяти-шести рабочих. В организации-подрядчике в ответ на эту претензию сообщили о готовности приводить мост в порядок в две смены. Однако темпы ремонта от этого не убыстрятся – переправу, как и раньше, собираются сдать не раньше апреля 2022 года.