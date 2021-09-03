«Молодежка» воронежского «Факела» сыграет с «Салютом-Белгород» без зрителей

За черноземным дерби "Факела-М" с белгородским "Салютом" можно будет понаблюдать только в интернете. Фото: с сайта ФК "Факел"

Матч в Воронеже «Факела-М» с ФК «Салют Белгород» в первенстве второго дивизиона пройдет без зрителей. Причина – неблагополучная ситуация с коронавирусом в столице Черноземья. Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Факел».

«Молодежку» призвали поддержать, посмотрев видеотрансляцию игры на клубном Youtube-канале «Факела» в субботу, 4 сентября, в 14 часов.

Любопычно, что игра основной команды «Факела» против «Краснодара-2» 5 сентября (начало в 18.00) закрытой не будет. Логика решения не пускать зрителей на матч «молодежки» в связи с этим непонятна. Ведь на главный «Факел» ходит куда больше народу. А значит, и риск заразиться «ковидом» возрастает.

Напомним, на утро 3 сентября стало известно о смерти от коронавируса еще 28 жителей Воронежской области, еще 464 наших земляка подхватили эту заразу.