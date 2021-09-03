В Воронежской области к 3 сентября от коронавируса умерли еще 28 человек

Выздоровевших также становится больше - 103 397 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

28 жителей Воронежской области скончались от последствий коронавируса только за последние сутки. Общее же число умерших в регионе от этого заболевания уже составляет 5 145. Об этом 3 сентября сообщили в воронежском оперштабе по противодействию COVID-19.

C каждый днем становится все больше человек, сталкивавшихся с подтвержденным диагнозом COVID-19. Сегодня их - 119 957. Только за день тесты подтвердили вирус у 464 человек.

Выздоровевших также становится больше - 103 397. Но темпы здесь все-таки ниже: медикам удалось поставить на ноги 188 человек за сутки.

Тем временем в правительстве Воронежской области назвали самые «пораженных» коронавирусом профессии. К работникам торговли, сельского хозяйства и транспорта вернулись педагоги.