Прокуратура в Воронеже нашла «легковоспламеняющиеся посторонние предметы» в маршрутных автобусах

Сейчас найденные недочеты исправляют Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Прокуратура Воронежа заинтересовалась работой муниципального предприятия МТК «Воронежпассажиртранс». А все из-за систематических нарушений расписания движения автобусов, не выпуск транспорта на маршруты и размещение автобусов по ночам вне охраняемых территорий...

Но обеспечить идеальное исполнение расписания, как ответили в пресс-службе мэрии, возможно только при наличии выделенных полос, сеть которых покрывает весь город, поскольку в ином случае пассажирский транспорт стоит ровно в пробках. Расторжение контрактов же возможно только при существенных нарушениях перевозчиками, по остальным нарушениям предусмотрен только штраф - 1 тысяча рублей. С начала 2021 года, как оказалось, наложено уже более трех млн рублей штрафов. Что касается отстоя транспорта частных компаний по ночам вне специализированных площадок –контроль будет усилен.

В прокуратуре также подчеркнули, что при строительстве новых жилых комплексов (на Московском проспекте, на улицах Ипподромная, Артамонова и других) их транспортное обслуживание должным образом не организовано. Однако в мэрии отмечают, что транспортное обслуживание новых ЖК осуществляется в соответствии с условиями улично-дорожной сети и требованиями безопасности дорожного движения, которая комиссионно оценивается сотрудниками профильных подразделений администрации совместно с ГИБДД.

- Проверка состояния автопарка МКП МТК «Воронежпассажиртранс», являющегося одним из крупнейших перевозчиков города, выявила факты размещения легковоспламеняющихся посторонних предметов в моторных отсеках, эксплуатацию транспортных средств с различными неисправностями, в том числе влекущими превышение нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах. 36 автобусов и троллейбусов выходили на маршруты без полисов ОСАГО, - сообщили в прокуратуре. - В администрацию Воронежа внесено представление об устранении нарушений.

В мэрии отсутствие полисов ОСАГО у части подвижного состава объяснили нежеланием страховых агентов работать с общественным транспортом, поскольку страховые случаи в сфере пассажирских перевозок в Воронеже, как и в других крупных городах, встречаются достаточно часто, а суммы выплат довольно большие. Однако сейчас заявки все же поданы. Специалисты, допустившие выход техники с истекающими документами обязательного страхования понесли дисциплинарную ответственность.

- Что касается выявления фактов размещения посторонних предметов в моторных отсеках подвижного состава «Воронежпассажиртранса» - этими предметами являлись смазочные материалы. После вынесения предписания все запасные смазочные материалы были извлечены из подвижного состава, теперь их транспортировку к месту конечных остановок осуществляет оперативно-выездная бригада транспортной компании. Также усилена работа по проверке всех отсеков, имеющихся на выпускаемой на линию технике, на наличие иных посторонних предметов – проверки проводятся ежедневно, - сообщили в мэрии.

Транспорт с техническими неисправностями был снят с маршрутов.

Тщательные проверки общественного транспорта начались после взрыва маршрутного «ПАЗа» в Воронеже. О том, что причиной взрыва в воронежской маршрутке мог стать некий предмет, находившийся в печке салона либо рядом с ним, предполагали уже не раз. И сейчас все активнее разговори о неком самодельном взрывном устройстве.

В то же время инциденты с маршрутками случаются в Воронеже практически каждый день: 3 сентября, например, на улице Кольцовской из задымившегося маршрутного автобуса высадили пассажиров.