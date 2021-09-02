Попавшемуся на коррупции первому зампреду воронежской гордумы Александру Провоторову запретили определенные действия

Фото - Ленинский райсуд

Первому заместителю председателя гордумы Воронежа Александру Провоторову, находящемуся под домашним арестом с 5 марта, смягчили меру пресечения. Ему запретили определенные действия. Решение принял Ленинский райсуд сегодня, 2 сентября.

Как пояснили в суде, следователь ходатайствовал о продлении домашнего заточения, но ему было отказано. Провоторову запрещено выходить из дома с 22:00 до 6:00. Также ему не разрешается общаться со свидетелями, потерпевшими и другими участниками уголовного дела, менять место жительства и выезжать за пределы Воронежской области без уведомления органов расследования и уголовно-исполнительной инспекции.

Напомним, парламентарий стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве на выборах (ч. 3 ст. 159 УК РФ) с использованием служебного положения, которые состоялись осенью 2020 года. Александра Провоторова заподозрили в том, что он мог за деньги оказывать помощь одному из кандидатов в народные избранники. Речь идет о депутате нескольких созывов, владельце ТЦ «Ярмарка» Александре Жукове. Якобы ему он пообещал помощь на выборах за 1 млн рублей.