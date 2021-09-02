Сенатор Сергей Лукин помог семье, попавшей в беду

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В конце декабря 2020 года, спустя несколько дней после родов, умерла Яна Вострикова, сиротами остались трое ее детей – 14-летняя Диана, 8-летний Вадим и маленькая Лерочка, которой тогда исполнилась всего неделя. Теперь воспитанием детей занимается бабушка Татьяна Михайловна. По ее словам, на все самое необходимое средств хватает, но финансовые ресурсы семьи весьма ограничены, и приобретение школьных принадлежностей к новому учебному году стало для бюджета серьезной нагрузкой.

Узнав, в чем именно нуждается каждый из детей, сенатор от Воронежской области Сергей Лукин подарил им все необходимое для занятий.

- Всероссийская акция «Собери ребенка в школу» призвана помочь многодетным семьям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, подготовить детей к началу учебного года. Участвовать в ней может каждый неравнодушный человек. Я считаю, это обязанность людей, которые имеют возможность оказать помощь нуждающимся. Нужно, чтобы каждый ребенок, вне зависимости от материального благосостояния семьи, чувствовал себя в школе в равном положении со сверстниками и ощущал поддержку взрослых, - отметил Сергей Лукин, ежегодно принимающий активное участие в этой благотворительной акции.

Напомним, неделей ранее школьные наборы получили от сенатора дети из Аннинского и Таловского районов Воронежской области.

- Мне очень понравился рюкзак и пенал, такие прикольные, тетради красивые, - делится впечатлениями Вадим Востриков.

Пока второклассник еще не определился, какие из школьных предметов его увлекают больше. А вот что касается спорта – предпочтения ясны: уже три года мальчик занимается каратэ.

- Сейчас у меня белый пояс, буду тренироваться дальше, - рассказывает Вадим.

Есть у него и вполне взрослые обязанности – он помогает нянчить младшую сестру Леру, которой сейчас уже восемь месяцев. Кстати, малышка тоже не осталась без внимания – для нее приобрели подгузники и развивающие игрушки.

Старшая сестра Диана перешла в восьмой класс. Для нее начавшийся учебный год станет важным жизненным этапом, необходимо будет серьезно сосредоточиться на учебе, и подарок сенатора станет в этом хорошим подспорьем.

Кроме того, Сергей Лукин оказал семье Востриковых финансовую помощь. Также в рамках личного приема была проведена юридическая консультация по жизненно важным для всех членов семьи вопросам.

Бабушка Татьяна Вострикова не скрывала эмоций:

- Я очень благодарна Сергею Николаевичу. Для нас очень много значит, что мы не остались с нашей бедой один на один, - сказала она.

- Дети – это будущее страны. В настоящее время государство оказывает всестороннюю поддержку семьям с детьми, которая должна дополняться адресной помощью особенно необходимой в сложных жизненных обстоятельствах, - подчеркнул Сергей Лукин.

Ольга Вороновская