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Происшествия2 сентября 2021 14:27

Медики рассказали о состоянии пострадавших в аварии с двумя маршрутками в Воронеже

Получившим травмы трем женщинам и мужчине госпитализация не потребовалась
Ирина ШАБАНОВА
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Фото – ГУ МВД по Воронежской области

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

Бригада скорой помощи доставила четырех пострадавших в результате ДТП с участием двух маршруток на Левом берегу, в больницу «Электроника» (БСМП N10). Трех женщин 42, 66 и 17 лет и 52-летнего мужчину осмотрели в приемном отделении медучреждения, рассказали в департаменте здравоохранения Воронежской области 2 сентября.

– Им оказали необходимую медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась, – пояснили в облздраве.

Напомним, авария произошла 1 сентября в 16.10 Ленинском проспекте, 10. Сстолкнулись «ЛиАЗ» маршрута №14в и «Газель» маршрута № 37а. Следственное управление СКР начало проверку по факту оказания не отвечающих требованиям безопасности услуг по перевозке пассажиров.