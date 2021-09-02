Медики рассказали о состоянии пострадавших в аварии с двумя маршрутками в Воронеже

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

Бригада скорой помощи доставила четырех пострадавших в результате ДТП с участием двух маршруток на Левом берегу, в больницу «Электроника» (БСМП N10). Трех женщин 42, 66 и 17 лет и 52-летнего мужчину осмотрели в приемном отделении медучреждения, рассказали в департаменте здравоохранения Воронежской области 2 сентября.

– Им оказали необходимую медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась, – пояснили в облздраве.

Напомним, авария произошла 1 сентября в 16.10 Ленинском проспекте, 10. Сстолкнулись «ЛиАЗ» маршрута №14в и «Газель» маршрута № 37а. Следственное управление СКР начало проверку по факту оказания не отвечающих требованиям безопасности услуг по перевозке пассажиров.