Число пострадавших в аварии с маршрутками на Левом берегу Воронежа увеличилось до четырех

. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

Число пострадавших 1 сентября в ДТП с двумя пассажирскими автобусами на Левом берегу увеличилось до четырех. Об этом сообщили следователи, которые начали проверку по факту оказания не отвечающих требованиям безопасности услуг по перевозке пассажиров. Напомним, авария произошла в 16.10 Ленинском проспекте, 10: столкнулись «ЛиАЗ» маршрута №14в и «Газель» маршрута № 37а. Первоначально сообщали о троих пострадавших.

- В результате аварии телесные повреждения получили две пассажирки в возрасте 42 и 66 лет, 17-летняя девушка и 52-летний мужчина, которые были доставлены в медицинское учреждение. Информация о степени тяжести причиненного вреда их здоровью уточняется. Следователи опросят очевидцев, пассажиров и водителей, представителей компании-перевозчика. Для установления всех обстоятельств случившегося будет назначена судмедэкспертиза, истребована документация, регламентирующая оказание транспортной компанией услуг по перевозке населения, а также результаты административного производства по факту ДТП, - рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального управления СК России Матвей Сладких.