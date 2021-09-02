В Воронеже на нашлось реставраторов, способных восстановить уникальную мозаику с Гагариным

В 2021 году дважды сорвались торги по поиску подрядной организации, которая смогла бы провести реставрационные работы мозаики с Юрием Гагариным на здании центра развития творчества детей «Радуга», расположенного в Левобережном районе по адресу: улица Полины Осипенко, 6.

В конце июля 2020-го было проведено обследование, на основании которого силами МКУ «ГорДЕЗ» подготовлена сметная документация на восстановление торцевых фасадов учреждения, украшенных панно. Однако в 2021 году ни одна заявка от потенциальных подрядчиков так и не была подана.

- В связи со скорым наступлением холодов, которые не позволяют провести работы по реконструкции в надлежащем качестве, управлением образования и молодежной политики было принято решение о переносе реконструкции на следующий год. В целях обеспечения безопасности учащихся, их родителей и педагогов, а также в целях обеспечения сохранности мозаики, объект будет закрыт специальной сеткой, - сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе мэрии.

О демонтаже конструкции пока речи не идет. Но нужно учитывать, что если отдельные плитки будут отходить от стены и представлять опасность, то их придется убрать.

Панно в начале 70-х годов XX века сделали под патронажем весьма обеспеченного в то время авиазавода. В годы перестройки, когда у предприятия появились большие проблемы, мозаика постепенно начала разрушаться. В планы по восстановлению мозаики ранее вмешалась и пандемия коронавируса, из-за которой пришлось перераспределять бюджетные деньги на экстренные задачи.