В Воронеже из-за коронавируса отложили восстановление мозаики с Юрием Гагариным

Не улучшится в ближайшее время ситуация с мозаикой с Юрием Гагариным на здании Центра развития творчества детей «Радуга», расположенного в Левобережном районе по адресу: улица Полины Осипенко, 6.

Панно в начале 70-х годов XX века сделали под патронажем весьма обеспеченного в то время авиазавода. В годы перестройки, когда у предприятия появились большие проблемы, мозаика постепенно начала разрушаться. Сейчас на ней не хватает больших фрагментов. Часть их окончательно затерялась, часть хранится в здании Центра "Радуга".

В развивающем центре могли только приостановить дальнейшее разрушение панно, на его восстановление не было денег. Помочь в решении проблемы собирались в городской администрации. Для этого нужно было провести экспертизу. Она продлилась до середины лета 2020 года. А в августе оказалось, что деньги больше нужны для борьбы с разрастающейся эпидемией коронавируса.

- Потребовалось экстренно выделять серьезные средства на безотлагательные нужды – закупку рециркуляторов, термометров, дезинфицирующих средств. Любые другие проекты до решения этой задачи были приостановлены, – сообщили в пресс-службе мэрии.

Как сообшили в городской администрации, теоретически начать восстановление мозаики могут в 2021 году. Если при принятии бюджета окажется возможным выделить на нее деньги.