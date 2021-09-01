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Общество1 сентября 2021 15:42

Коммунальщики заявили о ликвидации водяной аварии в центре Воронежа

По их сведениям, вода уже должна вернуться на шесть улиц
Юрий КОЗЛОВ
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Вода уже должна вернуться в 29 домов центра Воронежа.

Вода уже должна вернуться в 29 домов центра Воронежа.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Завершился ремонт водопроводной линии в районе улицы Сакко и Ванцетти. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж».

Коммунальщики сообщили, что причиной утечки стал свищ на чугунной трубе. На место повреждения были установили муфты из нержавеющего сплава.

- В работах участвовали пять единиц спецтехники и две бригады рабочих. По данным на 15.00, водоснабжение улиц Сакко и Ванцетти и Освобождения Труда восстановлено полностью. На улицах Батуринской, Трудовой, Коммунаров и переулке Солдатский вода появилась еще раньше, - заявили в «РВК-Воронеж».

Напомним, утечка воды произошла возле дома №104 по улице Сакко и Ванцетти. Из-за нее пришлось обходиться без одного из достижений цивилизации жителям 29 домов.