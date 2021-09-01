В центре Воронежа 29 домов остались без воды из-за утечки

Вернуть воду должны уже к вечеру Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В районе жилого дома №104 по улице Сакко и Ванцетти произошла утечка на водопроводе. Без воды временно остались 29 многоквартирных домов в Центральном районе по улицам: Сакко и Ванцетти, Освобождения Труда, Батуринская, пер. Солдатский, Трудовая, Коммунаров. Это двух или трехэтажные коттеджи на 4 или 6 хозяев, а также частные дома. Планируется, что водоснабжение будет восстановлено к вечеру 1 сентября.

Специалисты «РВК-Воронеж» сейчас раскапывают участок, где прорвало трубу. Сложность в том, что рядом находятся сопутствующие коммуникации. Чтобы их не повредить работники аварийно-восстановительной службы водоканала в некоторых местах разрабатывают котлован вручную. Это серьезно увеличило продолжительность работ. При этом труба расположена на глубине около 4 метров.

Управляющая компания «ПИК Комфорт» запустила автоцистерну с водой для жителей. На данный момент бочка находится по адресу: улица Сакко и Ванцетти, дом №104.С 14:00 воды можно будет набрать во дворе дома № 41 по улице Сакко и Ванцетти. С 16:00 и до завершения ремонтных работ поставщиком ресурсов автоцистерна с водой вернется на первый адрес.