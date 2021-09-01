Структура Роскосмоса продает в Воронежской области более 500 гектаров земли

Более 506 га земли в Воронежской области выставил на торги «Государственный космический научно-производственный центр им. Хруничева», который входит в госкорпорацию Роскосмос. Заявки на участие в торгах принимаются до 1 октября. Результаты станут известны 5 октября.

Два земельных участка площадью 500 га находятся в Острогожском районе. На столь внушительной территории располагаются десятки объектов недвижимости: дом животноводов, склады, бытовки, хозблоки... Будущему хозяина перейдет в собственность даже прудовое хозяйство и мост через Потудань. За все это просят 71,3 млн рублей. Цена начальная, но вряд ли она увеличится, так как одна из ранних попыток продать данный участок провалилась.

Куда более скромный участок в 6,7 га выставлен на торги в Семилукском районе. Земля на окраине города предназначена для жилой застройки. Начальная стоимость - 22,4 млн рублей.

Ранее Дом культуры имени 50-летия Октября, который находится на улице Ворошилова, в ходе открытого аукциона продали за 509 млн рублей. Наибольшую цену предложила финансовая компания «Аксиома». Прежним собственником выступало как раз акционерное общество «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева». Но продажа ДК обернулась скандалом. В управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области уже возбудили административное дело по поводу демонтажа космической мозаики на первом этаже ДК.