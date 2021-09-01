Теперь обычный тариф может стать детским

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Если родители подключат ее на номере ребенка, он сможет смотреть обучающие видеоматериалы и детские фильмы от сервиса Wink, а также будет защищен от случайных подписок. С новой услугой обычный тариф может стать детским. Помимо этого, родители сэкономят на подготовке к школе – скидки на товары и услуги для детей теперь собраны в специальный раздел программы лояльности.

При подключении услуги «Дети онлайн» ребенок получит доступ к образовательному контенту, тысячам мультфильмов и детских фильмов от видеосервиса Wink. Всего доступно более 3,6 тысячи видеоуроков по литературе, биологии, обществознанию, географии, истории, физике и другим школьным дисциплинам, которые рассчитаны на учеников с 1-го по 11-й классы. Коллекция детского контента включает популярные мультфильмы и анимационные сериалы для малышей и ребят постарше, в том числе отечественные «Смешарики» (0+) и «Фиксики» (0+), а также произведения студии Disney и анимацию Pixar.

Родителям больше не придется волноваться о том, что ребенок подключит платные подписки. Услуга «Дети онлайн» защитит его от нежелательного контента, а самих родителей – от незапланированных затрат.

Услуга доступна пользователям тарифов «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». Абонентская плата составляет 90 рублей в месяц, при первом подключении услуга предоставляется бесплатно на два месяца. Подключить услугу «Дети онлайн» можно с помощью USSD-команды *918*1#. Ее подробное описание – на сайте tele2.ru.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«С услугой «Дети онлайн» обычный тариф может стать детским. Наше новое предложение не просто решает задачу, чем занять и заинтересовать ребенка, но и защитит его в сети, ограждая от установки нежелательных подписок. Родителям больше не потребуется регулярно проверять смартфоны детей. Они могут быть спокойны и уверены, что в телефонах школьников полезный и интересный контент, соответствующий их возрасту».

Родителям пригодятся и другие полезные сервисы Tele2. Например, «Геопоиск+» позволит отследить местоположение ребенка. С услугой «Родительский контроль» взрослые будут в курсе его действий со смартфоном, смогут контролировать заряд батареи и остаток средств на счете, а также получать статистику работы мобильных приложений. «Антивирус» просканирует гаджеты детей на вирусы, защитит от новых угроз и предотвратит установку потенциально опасных приложений.

С Tele2 мамы и папы смогут сэкономить на подготовке ребенка к школе. К 1 сентября оператор собрал в единый раздел предложения от партнеров программы лояльности «Больше», которые будут интересны детям и их родителям. Клиенты компании могут получить промокод на скидку при покупке одежды, обуви и канцтоваров в интернет-магазине «Дочки-Сыночки» и одежды бренда AcoolaKids, а также кешбэк на телефон при заказе в интернет-магазине Gulliver Market. Клиентам Tele2 доступны специальные предложения от онлайн-школ: бесплатные занятия с репетиторами TutGood, обучение чтению в My Speech, скидки на уроки в Skysmart и кешбэк на телефон при изучении английского языка в Lingualeo. Книжный сервис «ЛитРес» предлагает в подарок три детские книги и скидку на каталог электронных и аудиокниг, а «Читай-город» – кешбэк от суммы заказа на телефон. Подробнее – на сайте программы «Больше».