Лето простилось с Воронежем грозой со страшными молниями

Гроза в Воронеже бушевала до позднего вечера. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Во вторник, 31 августа, Воронеж после долгих погожих дней накрыла гроза со страшными молниями. Впрочем, непогода вновь была местами. В Коминтерновском районе дождь лил до самого вечера, а в некоторых районах совсем недолго. Эффектное фото грозы с молниями разместили в паблике «Мой и твой Воронеж».

К серьезным ЧП на этот раз разгул стихий не привел. Только машины встали в огромную пробку, которая рассосалась только около девяти вечера.

Гроза принесла долгожданную прохладу. Напомним, 1 сентября синоптики обещают небольшой дождь, сопровождающийся сильным ветром – до 17 м/с.